Сергей Лазарев представит поклонникам новую музыкальную программу «Я не боюсь»

Предыдущую программу, с которой гастролировал по стране более двух лет, певец закрыл.

До пандемии певец Сергей Лазаев более двух лет гастролировал по стране с музыкальной программой N-Tour. По его словам, было дано около 150 концертов. Однако во второй половине 2021 года, когда гастроли начали возобновляться, 38-летний артист решил, что настало время придумать новое шоу.

«Мы закрываем эту программу, она уже свое отработала, и ставим полностью новую, уже анонсировали шоу в Санкт-Петербурге 26 марта. Москву пока не объявили, дата еще под вопросом, а потом гастрольный тур, как и всегда», — рассказал Лазарев изданию Wday.

Новое шоу будет называться «Я не боюсь», как и одноименный хит певца. Сергей отметил, что засиделся дома в пандемию и очень ждет возобновления активной концертной жизни.

При этом в текущем году у него довольно активно развивается телевизионная карьера. Лазарев заседает в жюри проекта ТНТ «Новые танцы», провел третий сезон и готовится к четвертому в шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия», а также ведет переговоры о ведении новой передачи на том же телеканале.

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