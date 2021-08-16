Нет права на ошибку: на ТНТ стартуют «Новые танцы»

28 августа на канале ТНТ состоится премьера телепроекта «Новые танцы». Уже с первого выпуска зрители поймут, чем это шоу отличается от своего предшественника. В новых баттлах столкнуться лучших из лучших, независимо от танцевальных направления и опыта на сцене, провоцируя публику, жюри и ведущих на экстремальные эмоции.

Почти 400 человек прошли отбор в четырех категориях: соло, дети, дуэты и команды. Все они будут бороться за многомиллионный приз в танцевальном турнире на выбывание. В финал выйдут по одному участнику от каждого направления: они разделят между собой 10 миллионов рублей призового фонда, но победителем будет объявлен только один из них.

«Баттлы не дают права на ошибку и выявляют самых талантливых танцовщиков вне зависимости от направления. Мы долгое время искали универсалов, но теперь шанс есть у любого участника — главное быть лучшим в своем деле, и доказать это на сцене», — говорят креативные продюсеры «Новый танцев» Константин Обухов и Александр Романов.

В каждом баттле все решается здесь и сейчас. Результат противостояния определяет звездное жюри из трех человек. Единственным постоянным судьей проекта станет Мигель. В первом выпуске к нему присоединились Иван Дорн и Сергей Лазарев (последний, кстати, не смог сдержать слез). Далее в шоу следует ждать Егора Крида, Даню Милохина, певицу Елку, Лену Темникову, Клаву Коку, Анну Седокову, Юлию Ахмедову и других звезд.

«Это совершенно новый проект со своим ДНК, в основе которого соревнование – баттл с мгновенным решением после его завершения. Будет динамично и интересно, мы встретим много ярких и максимально разнообразных участников», — отмечает ведущая шоу Ляйсан Утяшева.

Смотрите «Новые танцы» – с 28 августа в 21:00 на канале ТНТ.

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