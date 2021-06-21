На 60-летие со дня рождения Цоя группа «Кино» устроит масштабный концерт в Петербурге

21 июня поклонники культового музыканта Виктора Цоя отмечают его день рождения. В 2021 году артисту исполнилось бы 59 лет. А в следующем году, соответственно, весь мир русского рока будет отмечать 60 лет со дня рождения звезды.

Воссоединенная группа «Кино» объявила, что к знаменательной дате у них состоится большой концерт. 21 июня 2022 года музыканты забронировали за собой «Газпром Арену» в Санкт-Петербурге, на которую уже открыта продажа билетов.

Сообщается, что это будет такое же шоу, как и ранее, — с записанным голосом Виктора Цоя, уникальным видеорядом, а также Александром Титовым, Игорем Тихомировым и Юрием Каспаряном на сцене — только с еще большим количеством света, звука, спецэффектов и драйва. Для масштабного концерта подобрана и соответствующая площадка — даже с «ковидными» ограничениями на трибуны поместится огромное количество фанатов группы.

А до этого у группы «Кино» состоится еще несколько выступлений:

12 августа в Санкт-Петербурге (Дворец спорта «Юбилейный»);

24 сентября в Киеве (Дворец спорта);

2 октября в Нижнем Новгороде (Дворец спорта);

11 декабря в Риге («Арена Рига»).

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