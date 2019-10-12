Группа «Кино» выступит перед зрителями впервые за 30 лет

Отец Виктора Цоя отметил, что не будет присутствовать на концерте коллектива

Группа «Кино» впервые за 30 лет вновь выступит перед зрителями. Анонс события появился на Youtube-канале группы в пятницу, 11 октября. Как стало известно, легендарная группа исполнит всеми любимые песни в полном составе. Треки будет исполнять Виктор Цой – его голос был оцифрован с оригинальных многоканальных записей. Аккомпанировать ему будут гитарист Юрий Каспарян, бас-гитарист Игорь Тихомиров и бас-гитарист Александр Титов.

Всего таких концертов планируется организовать два – первый состоится 31 октября 2020 года в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, второй – 21 ноября 2020 года на «ВТБ-Арене» в Москве. Продавать билеты начнут уже в конце текущего месяца.

Примечательно, что участие в организации помимо бывших участников кино примет и сын Виктора Цоя – Александр. Отец же рок-музыканта рассказал Nation News, что положительно относится к идее ребят, но сам на выступлении не появится.