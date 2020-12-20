«Сильнее, чем у меня»: Алсу уверена, что дочь поет лучше ее

В преддверии Нового года у поп-исполнительницы Алсу вышел альбом «Я хочу одеться в белое». Стоит отметить, что в него вошли не только сольные хиты артистки, но и совместные композиции. Одна из таких — песня «К тебе». Ее Алсу исполнила вместе с второй дочерью Микеллой Абрамовой.

Певица призналась, что среди остальных дуэтов запись с победительницей проекта «Голос. Дети» ей нравится больше всего. Алсу заявила в интервью порталу Teleprogramma.pro, что видит в Микелле больший вокальный потенциал, чем в себе самой в юные годы.

««К тебе» — это еще и самая любимая песня Микеллы из моего репертуара, она часто ее напевала. Я дала дочери спеть в этом дуэте так, как она хочет, ничего не подсказывала. И, на мой взгляд, она справилась со своей задачей на 200 процентов. Она очень выросла вокально за этот год, у нее голос сильнее, чем у меня», — призналась многодетная мамочка.

Отметим, что в музыкальном сборнике есть еще два совместных трека. «Мы с тобой» Алсу исполнила с Бастой, а «Лепестки» — с Дмитрием Климашенко.

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