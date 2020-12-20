Алсу: «Загадала мужа и ребенка — все сбылось!»

Говорят, что лучший подарок — это книга, но если речь идет о певице, то здесь, конечно, вне конкуренции музыка. Поэтому лучший новогодний подарок, который могла сделать себе и своим поклонникам Алсу, — новый альбом, ставший первым за пять лет. Но, как выяснилось, в семье артистки вокальные успехи в уходящем году были не только у звездной мамы.

«Дочь пела с хрипотцой, в этом был свой шарм»

— Новый альбом называется «Я хочу одеться в белое». 2021-й — год Белого Металлического Быка. Говорят, белый — самый модный цвет наступающего года…

— Получается, что название совпало с самым модным цветом. Я не знала этого. Значит, будут искать белое платье для празднования Нового года. Будем загадывать желания, чтобы все плохое, сложное, мрачное, черное осталось позади, в этом очень странном 2020 году.

— Чем он вам запомнится?

— Этот год был неоднозначным, с огромным количеством вопросов без ответов, многие остались без бизнеса, работы. Многие болели, кто-то потерял близких. У нас есть такие знакомые. Кризисный год во всех смыслах. Хочется, чтобы он скорее уже закончился. Хочется верить, что 2021 год будет лучиком света и надежды для всех людей.

В уходящем году лично мне не все из запланированного удалось сделать. Но я рада, что успела выпустить новый альбом, который я уже два года обещала своим поклонникам закончить. Как раз за время карантина получилось взвешенно и спокойно его доделать. Так что в творческом плане я своим годом довольна.

— В новом альбоме есть дуэт с вашей дочкой Микеллой…

— В альбоме три дуэта: «Мы с тобой» — с Бастой, «Лепестки» — с Дмитрием Климашенко и «К тебе» — с Микеллой. Все эти песни абсолютно разные по стилистике, по настроению. Но дуэт с Микеллой для меня особенный — пусть не обижаются коллеги. Ведь это моя дочь, и она в начале своего творческого пути. Микелла невероятная вокалистка, она действительно украсила эту песню.

«К тебе» — это еще и самая любимая песня Микеллы из моего репертуара, она часто ее напевала. Я дала дочери спеть в этом дуэте так, как она хочет, ничего не подсказывала. И, на мой взгляд, она справилась со своей задачей на 200 процентов. Она очень выросла вокально за этот год, у нее голос сильнее, чем у меня.

— У Микеллы ломался голос? В каком возрасте это обычно происходит, как это было у вас?

— Ломки как таковой не было. Были какие-то положительные изменения. Микелла родилась с небольшой хрипотцой в голосе, было небольшое несмыкание связок. С каждым годом это уходило. И буквально несколько лет назад ее голос стал чистым и звонким. Пела Микелла всегда, и даже был какой-то шарм в этой хрипотце.

А сейчас с каждым месяцем ее голос становится все сильнее и сильнее благодаря регулярным занятиям, практике. То же самое было и со мной. Когда я начала активно гастролировать, каждый день были живые концерты, мой голос усиливался. Когда я слушаю свои записи двадцатилетней давности, то порой не узнаю свой голос. Такой он там юный, даже детский. Хотя тогда люди мне говорили, что у меня не по годам взрослый голос. Но я так его слышу.

— Увидят ли вас зрители в новогодних огоньках?

— В связи с пандемией я приняла решение отказаться от всех съемок и не подвергать риску себя и свою семью. Думаю, ничего страшного, если один год в новогодних программах меня не будет. Здоровье родных и близких для меня важнее.

«Просто хотим отдохнуть и погреться»

— Дети уже написали письма Деду Морозу?

— Старшие дети (помимо 12-летней Микеллы, у певицы 14-летняя дочь Сафина и 4-летний сын Рафаэль. — Ред.) давно уже не верят в Деда Мороза, но я как можно дольше старалась продлить для них волшебство этого праздника. Девочки лет до восьми писали письма Деду Морозу. А я суетилась каждый год за Дедушку и покупала им подарки. Сафина и Микелла так искренне удивлялись: «Как же так?! Представляешь, мама, Дед Мороз прислал именно то, что я хотела!»

Но, к сожалению, мы это переросли. Младший сыночек еще слишком маленький, писать он пока не умеет, но заказал много разных игрушек. А я постараюсь сделать так, чтобы Дед Мороз вручил ему эти подарки.

— Самая актуальная тема для родителей школьников — учеба в пандемию. Что для вашей семьи оказалось самым сложным?

— Знаю, что для многих во время пандемии учеба в онлайн-режиме стала настоящим испытанием. А для моих девочек все прошло легко. И, конечно, это во многом заслуга учителей, которые так смогли организовать учебный процесс. Да и девочки уже достаточно взрослые, и им не нужна была никакая помощь.

Не нужно было ничего объяснять, подсказывать и становиться самой учителем. И внеклассные занятия музыкой, языками и даже танцами у них проходили в онлайн-формате. Это было немного странно, так как танцы требуют присутствия педагога. Но они прекрасно и с этим справлялись.

— Какие планы у вас на новогодние праздники? Как будете отдыхать и развлекаться?

— Планы на новогоднюю ночь — провести ее в кругу семьи и близких друзей. Мы, скорее всего, уедем из Москвы в теплые края. Но особенно не планируем никаких развлечений. Сейчас такое время, когда нужно быть предельно осторожными, не терять бдительности. Поэтому мы хотим просто отдохнуть, погреться и пообщаться с близкими друзьями. Ничего необычного в эти новогодние каникулы точно не будет.

— Перед Новым годом гороскопы часто читают даже те люди, кто не делает это в течение года. Случалось, что у вас в жизни сбывались какие-то предсказания?

— Я никогда не обращалась к профессиональным астрологам и нумерологам. Читаю иногда гороскопы — исключительно ради развлечения. И бывает, что иногда что-то совпадает, сбывается. Но, как правило, ничего общего с действительностью эти предсказания не имеют.

Читала общие характеристики, составленные не только по году, но и по дате рождения. Было интересно узнать что-то о своем характере. Иногда это дает возможность немного разобраться в себе. Но я не отношусь к такой информации серьезно.

— А сбывались ли желания, загаданные в новогоднюю ночь?

— Действительно, у меня есть ежегодная новогодняя традиция, когда я пишу на бумажке свое самое сокровенное желание, ровно в 12 поджигаю листочек, а пепел высыпаю в бокал шампанского и выпиваю. При этом мысленно загадываю это желание. И бывало, что желание сбывалось, причем довольно быстро.

Например, когда я загадала встречу со своим мужем. Через два месяца после Нового года мы с Яном познакомились. И еще сбылось, когда я загадала ребеночка. Правда, загаданные желания сбываются не всегда… Но каждый год мне хочется верить в чудо!

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