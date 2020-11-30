«Порадовать себя»: 37-летняя Алсу в платье-карандаш с мерцающими пайетками сделала акцент на силуэт

Певица призналась, что ей в любом случае хочется выглядеть женственно. Вне зависимости от того, как пройдет новогодняя ночь.

37-летняя Алсу посетовала на то, что в этом году главный зимний праздник будет отличаться от привычного из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. При этом возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова не видит смысла ограничивать себя в покупке обновок. Даже если как такового праздника не будет, она все равно планирует блистать, пусть и в домашней обстановке. Об этом звезда уже сообщила своим поклонникам в личном микроблоге. И ко всему прочему, певица похвасталась ярким монохромным нарядом. Алсу облачилась в черное блестящее платье-карандаш с мерцающими пайетками. При этом волосы поп-дива оставила распущенными.

Артистка дополнила образ массивными серьгами в виде колец. Знаменитость сделала макияж в привычных пастельных тонах: нюдовая бежевая помада, персиковые румяна, немного хайлайтера, песочные тени и подводка для глаз — вот секрет красоты артистки.

«Несмотря на то, что в этом году празднование Нового года для всех нас пройдет не так, как планировалось, уверена, что девушки не захотят и не смогут отказаться от красивых нарядов… порадовать себя и любимых!! Ведь женщина остается женщиной при любых обстоятельствах! Ни для кого не секрет, что свои сценические и вечерние образы, дизайны платьев часто придумываю сама», — отметила певица.

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