Красота требует: дочь Славы шокировала новым образом

Дочь певицы Славы любит удивлять публику. То она предстает полуобнаженной в своем первом клипе, то теперь показывает, как прокалывает свое тело. Пирсинг Александра Морозова решила сделать на языке и в области ключицы. Видео с процедуры поделилась в своем микроблоге.

Судя по роликам, момент процедуры оказался сильно болезненным. Но Александра стойко все перенесла. К тому же, рядом с ней находилась лучшая подруга, которая подбадривала начинающую певицу.

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Напомним, Александра Морозова – старшая дочь певицы Славы. Она решила пойти по стопам звездной мамы и уже выпустила первый клип. К слову, поклонники поначалу заподозрили, что поет куплеты именно Слава. Но позже артистка развеяла все эти домысли и отметила, что у Александры тоже очень сильный голос.