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«Поступила подло»: певица Слава вспомнила ошибки молодости

40-летняя певица рассказала, как увела избранника из семьи.

«Поступила подло»: певица Слава вспомнила ошибки молодости
Певица Слава стала гостем программы «Алена, блин!». Фото: Instagram.com/nastya_slava

Блогер Алена Жигалова приглашает к себе на шоу знаменитостей из разных профессиональных сфер. Новым гостем ее авторского проекта стала певица Слава. Об этом сама исполнительница сообщила в личном аккаунте.

Слава опубликовала фрагмент интервью и написала:

«Ребята, смотрите очень новый выпуск программы «Алена, блин!» со мной! Откровенно поговорили по душам с моей хорошей подругой» .

Отметим, что во время беседы с ведущей Слава упомянула, как  именно познакомилась с мужчиной всей своей жизни. Оказалось, что артистка «отмечала» расставание с бывшем парнем в ресторане с подружками, когда к себе за стол ее пригласил взрослый мужчина. Им оказался нынешний избранник Славы —  предприниматель Анатолий Данилицкий.

Артистка призналась, что только спустя некоторое время после начала романтических отношений узнала о браке Данилицкого. Оказалось, у бизнесмена на момент знакомства со Славой была жена и двое дочерей. Но тогда певицу это не смутило.

«Единственное, что меня может оправдать, – они уже не жили вместе как супруги. В любом случае по правилам жизни я поступила подло», — сказала Анастасия Сланевская (прим. настоящее имя исполнительницы).

Также Слава не стала скрывать и то, что именно Данилицкий помог ей продвинуться по карьерной лестнице:

«Я встретила офигенского мужчину, который был мне нужен в данный момент и как спонсор, и как любовник».

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