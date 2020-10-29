«Поступила подло»: певица Слава вспомнила ошибки молодости

Блогер Алена Жигалова приглашает к себе на шоу знаменитостей из разных профессиональных сфер. Новым гостем ее авторского проекта стала певица Слава. Об этом сама исполнительница сообщила в личном аккаунте.

Слава опубликовала фрагмент интервью и написала:

«Ребята, смотрите очень новый выпуск программы «Алена, блин!» со мной! Откровенно поговорили по душам с моей хорошей подругой» .

Отметим, что во время беседы с ведущей Слава упомянула, как именно познакомилась с мужчиной всей своей жизни. Оказалось, что артистка «отмечала» расставание с бывшем парнем в ресторане с подружками, когда к себе за стол ее пригласил взрослый мужчина. Им оказался нынешний избранник Славы — предприниматель Анатолий Данилицкий.

Артистка призналась, что только спустя некоторое время после начала романтических отношений узнала о браке Данилицкого. Оказалось, у бизнесмена на момент знакомства со Славой была жена и двое дочерей. Но тогда певицу это не смутило.

«Единственное, что меня может оправдать, – они уже не жили вместе как супруги. В любом случае по правилам жизни я поступила подло», — сказала Анастасия Сланевская (прим. настоящее имя исполнительницы).

Также Слава не стала скрывать и то, что именно Данилицкий помог ей продвинуться по карьерной лестнице: