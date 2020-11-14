«Как ты на него смотрела»: Тодоренко довела до слез Навку и Ягудина эффектным номером на льду

Регина Тодоренко не раз доказывала, что она сильная женщина. В свое время тайно стала встречаться с Владом Топаловым, а потом у них родился сын Михаил. Теперь они состоят в браке, но это не мешает им вместе участвовать в шоу «Ледниковый период». На несколько месяцев влюбленные превратились в соперников. Стоит отметить, что и певец, и телеведущая показывают хорошие результаты и постепенно совершенствуют свое мастерство на льду.

Однако в новом выпуске шоу Регина смогла сразить судейский состав. Она выступила под трогательную песню из фильма «Сибирский цирюльник». Вместе со своим напарником Романом Костомаровым она предстала на льду в образе из киноленты. В очередной раз телеведущая продемонстрировала хорошую физическую подготовку, высокие поддержки и высокий уровень артистизма. Тодоренко откатала номер без единой помарки. Первым после выступления пары взял слово Алексей Ягудин.

«Я очень сложный человек. Меня крайне сложно вывести на какую-то эмоцию. Для меня показательно было то, что я сидел и рыдал, и с трудом выговорил оценки», — признался ведущий.

Все судьи, кроме Елены Исинбаевой, поставили самые максимальные баллы. В итоге спортсменке пришлось оправдывать за оценку 6, 9 в графе артистизм.

«Ледниковый период меня многому научил. И я еще учусь», — отметила она. «Еще не совсем всему», — с иронией добавила Татьяна Тарасова.

Шутку подхватил и Ягудин, который предположил, что теперь после окончания съемок Исинбаеву будут поджидать не только злые поклонники, но и коллеги судьи. После этого она постучала по груди и сказала, что ей не хватило эмоций, то не екнуло в груди.