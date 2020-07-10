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Звездный гость

Влад Соколовский устроил романтическое свидание девушке, с которой якобы расстался

Уже девять месяцев у певца новая муза — модель Ангелина Суркова.

Влад Соколовский устроил романтическое свидание девушке, с которой якобы расстался
Влад Соколовский провел целый день с Ангелиной Сурковой. Фото: из личного архива певца.

С кем уже полгода встречается певица Рита Дакота, поклонники знают, а вот кому отдал свое сердце ее бывший муж Влад Соколовский — до недавнего времени было тайной. В начале июля артист пришел в YouTube-шоу «Алена, блин!» и наконец-то рассказал о девушке, которой посвятил девять месяцев своей жизни.

Ею оказалась модель и певица Ангелина Суркова. О красавице известно только то, что она принимала участие в кастинге на роль солистки группы Serebro. В интервью Влад заявил о том, что уже расстался с новой пассией, но 9 июля он неожиданно выложил совместное фото с Сурковой, нежно поздравив ее с днем рождения.

Ангелина Суркова
Ангелина Суркова строит карьеру модели, поет и играет на гитаре. Фото: из личного архива героев публикации

Как удалось узнать Teleprogramma.pro, артисты действительно снова сошлись и живут вместе. 8 числа девушке исполнился 21 год, и Соколовский посвятил целый день, чтобы радовать свою возлюбленную подарками и сюрпризами. С утра мужчина преподнес Лине огромный букет пионов, а затем пара отправилась на романтическое свидание в SPA-бутик с панорамным видом на Москва-Сити.

Они катались по столице на огненно-красном Ford Mustang, а потом поехали праздновать день рождения в летнюю резиденцию Сергея Жукова «Руки Вверх Бар open air», где их ждали друзья и родители Влада. Инсайдер отметил, что там певец преподнес Сурковой «особенный сюрприз». Было ли это кольцо или просто очередной романтический подарок, узнать не удалось.

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Ангелина СурковаВлад Соколовскийдень рождениялюбовные отношенияновая девушкаНовости googleОтношениясвидание
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