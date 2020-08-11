«Мы должны ценить, что имеем»: новая песня Соколовского навеяна упущенными возможностями

11 августа певец Влад Соколовский представил слушателям новую песню «Запястье». По мнению музыканта, она будет близка многим людям, так как у всех бывали моменты упущенных возможностей. В качестве примера артист привел ситуацию, когда встречаешь красивую девушку в метро, но не решаешься к ней подойти, а потом она просто встает и выходит из вагона.

«На написание этой песни меня сподвиг фильм «Поменяться местами», основную идею которого я увидел в том, что мы должны ценить, что имеем, и не упускать возможности, которые нам подкидывает жизнь, — рассказал 28-летний исполнитель. — После просмотра фильма в голове было огромное количество флешбэков: я вспоминал истории из своей жизни, когда я чего-то очень хотел, но моментально находил самые странные причины для того, чтобы не осуществить это».

В итоге получилась песня о неожиданно вспыхивающих чувствах и зарождающихся отношениях. А главный ее посыл — ловить каждый миг своей жизни и не упускать удачу. Певец надеется, что его новая композиция скрасит серые будни слушателей, поможет отпустить проблемы и просто классно провести время со своими близкими.

Добавим, что в недавнем интервью Соколовский говорил о том, что самоизоляция и возобновление отношений с его новой возлюбленной Ангелиной Сурковой дали новый виток его творчеству.