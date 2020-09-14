Мировое признание: под трек Моргенштерна станцевал Шакил О’Нил

Российский рэпер Моргенштерн может добавить в свою копилку достижений еще один крутой факт: даже звезды американского баскетбола танцуют под его треки. На днях сын известного спортсмена Шакила О’Нила — юный Шакир О’Нил — выложил в TikTok очередное видео с танцем. Нужно отметить, что паренек для раскрутки своей страницы любит привлекать 48-летнего отца к танцулькам, но для нового ролика с папой он выбрал песню российского рэпера под названием Ice.

И вот олимпийский чемпион, один из лучших игроков NBA и обладатель множества титулов и наград комично пляшет под невнятный речитатив 22-летнего Алишера Моргенштерна, в котором можно разобрать разве что слово ice («лед»). Видео можно посмотреть здесь.

Добавим, что после яркой карьеры в спорте Шакил О’Нил стал комментатором спортивных матчей. И он тоже читает рэп, в свое время записал четыре альбома.

Кстати, с треком Ice, о котором идет речь, связана еще одна история. Рэпер записал его в дуэте с самим собой. Однако среди российских блогеров нашелся юноша, который уверяет, что почти договорился со звездой о совместном исполнении этой песни и даже записал свой куплет, но в последний момент Моргенштерн решил убрать паренька из соавторства.