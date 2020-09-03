«Пыль» принесла миллионы: Моргенштерна завалили наградами за последний альбом

В январе 2020 года молодой рэпер Моргенштерн выпустил свой третий альбом «Легендарная пыль». Алишер потратил на запись пластинки всего неделю, но сумел добиться беспрецедентного количества прослушиваний в самое короткое время: за полдня альбом был прослушан 10 миллионов раз во «ВКонтакте». Издание The Village назвало альбом Моргенштерна «дном по смысловой и музыкальной нагрузке», но, в то же время, «интереснейшим медийным актом».

В России пока не существует единой организации, которая бы награждала музыкантов за успехи в творчестве. По этой причине, лейблы сами выбирают, кого из своих подопечных и за какой проект наградить, исходя из цифр дохода. По подсчетам Zhara Music (лейбла, издающего Моргенштерна) альбом «Легендарная пыль» принес самую большую сумму в этом году. За это каждому треку последнего альбома Моргенштерна и Slava Marlow был присвоен «платиновый» сертификат.

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Алишер не скрывает своих доходов: еще в мае этого года рэпер похвастался тем, что «Легендарная пыль» принесла ему 12,5 миллионов рублей.