Школьник заявил, что Моргенштерн согласился записать с ним песню, а потом выбросил из трека

Юный видеоблогер Данила Тэсла в своем свежем ролике заявил, что популярный рэпер Моргенштерн «кинул» его на записи совместного трека. Речь идет о композиции Ice, которую популярный у молодежи артист представил в конце июля.

По словам школьника, рэпер часто делает совместные проекты с совсем еще юными ребятами, поэтому удивляться тому, что такой дуэт был возможен, не стоит. Данила признался, что Моргенштерн — его кумир, и паренек давно мечтал записать с ним трек. Он множество раз посылал артисту свои демки, но контакта не получалось. И вот в июле 2020 года юноша, наконец-то, списался с менеджером звезды и узнал цену за выпуск совместной песни. У парня были деньги и желание, поэтому он серьезно настроился исполнить свою мечту.

«Утром написал мне мистер Алишер, — вспоминает Данила. — Он мне сразу скидывает текст, бит и спрашивает: «Есть ли у тебя микрофон поблизости?» Потому что ему нужна была демка уже в этот день. Я, недолго думая, говорю: «Конечно же, да!» И в этот же день я оправляюсь на студию и экспрессом записываю демку. И прямо с первого дубля получается пушка».

По словам школьника, его трек Моргенштерну очень понравился, но, когда парень начал интересоваться конкретикой по поводу записи песни, артист и его менеджер неожиданно замолчали. Через некоторое время рэпер рассказал в Instagram, что у него готовился совместный трек с некой крупной звездой, но дуэт не удался. Потом он выпустил хит Ice в названии которого значилось, что Моргенштерн записал его в паре с Моргенштерном, то есть, с самим собой. Юный блогер уверяет, что именно он должен быть вторым исполнителем этого хита.

Можно поставить слова юноши под сомнения, но в своем видео он выложил копии своих переписок с рэпером и его менеджером. Также Данила опубликовал в Instagram свою версию трека, на котором присутствует его партия.