Юлия Савичева объявила о старте съемок нового клипа

Эти дни Юлия Савичева провела в Санкт-Петербурге, где принимала участие в Международном музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». Помимо нее там выступили и другие звезды российской эстрады, но прошел он без зрителей. Шоу транслировали в прямом эфире на телевидении. После выступления Юлия рассказала, что теперь отправляется в Москву на съемки клипа.

«Выдалась возможность прогуляться по любимому Питеру. На улицах так много людей, кажется, что город что-то празднует. А еще нас встретила прекрасная погода. Через несколько часов меня ждет самолет в Москву. Осталась бы здесь подольше, но завтра съемки клипа на песню «Больше не терять». Пожелайте нам удачи, хорошей погоды, и чтобы все прошло хорошо», — написала в своем Instagram Савичева.

Трек «Больше не терять» она выпустила еще в феврале 2020 года.

Недавно артистка рассказала о своих вещих снах. Юлия призналась, что, будучи беременной, видела во сне даже день недели, в который родиться ее дочь. Так в итоге и получилось. Именно из-за таких не совсем обычных способной муж Савичевой иногда называет ее ведьмой.