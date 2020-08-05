«Мне снятся вещие сны»: Юлия Савичева объяснила, почему муж называет ее ведьмой

Певица Юлия Савичева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что муж музыкант Александр Аршинов порой называет ее ведьмой.

«Муж мне часто говорит: «Ты ведьма, ведьма». Дело в том, что я могу предсказывать многие вещи. Мне порой действительно снятся вещие сны. Я умею их распознавать. Они очень яркие. Так было уже несколько раз. Кроме того, я чувствую запахи. Я даже предсказала день, когда рожу. Однажды внутренний голос мне сказал: «Пятница». И как раз в пятницу я родила». Юлия Савичева

Как добавила звезда, она никогда не комплексовала, что с рождения рыжая. «Мне, наоборот, нравится, когда у меня веснушек летом становится все больше. Мои волосы в такие моменты становятся еще красивее», — заметила исполнительница.

Напомним, что Юлия Савичева вышла замуж за Александра Аршинова в 2014 году. В 2017 году у них на свет появилась дочь Анна. В этом году девочке исполнилось три года.