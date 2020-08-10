«Не нужно одеваться как капуста»: Савичева в облегающем платье с открытыми плечами сделала акцент на декольте

33-летняя Юлия Савичева не прогадала с выбором летнего аутфита. Финалистка музыкального проекта «Фабрика звезд» предстала на одном из светских мероприятий в облегающем белом платье с открытыми плечами. Певица отдала предпочтение наряду длины мини, не только подчеркнув линию декольте, но и сделав акцент на щиколотках. Образ артистки дополнили лаконичные бежевые туфли-лодочки на шпильке, которые перекликались с ремешком на талии поп-дивы. Длинные локоны медного оттенка Савичева оставила распущенными, завив пряди волос на крупную плойку.
Имиджмейкер Лариса Тимиряева ранее в интервью сайту Teleprogramma.pro говорила о том, что стиль total white look окажется на пике моды в весенне-летнем сезоне 2020 года. Ко всему прочему, Юлия отдала предпочтение актуальному монохрому. Главной деталью платья поп-дивы стали модные рукава-буфы и лиф в виде бюстье. Таким образом, артистка оделась в соответствии с летними трендами.
В беседе с поклонниками Юлия призналась, что она с трудом переносит жару, если особенно по близости нет водоема, в котором можно искупаться. В такие моменты, по словам певицы, ее силы просто тают на глазах и нет никакого желание что-либо делать или куда-то идти.
«А еще лето для меня — это тот самый период, когда не нужно одеваться как капуста! Ну и, конечно же, большой плюс — солнце, особенно для Москвы. Для столицы — это большая редкость, поэтому, когда на улице солнечная погода и 26–27 градусов, я счастлива», — отметила Савичева.