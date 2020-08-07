«Неболей»: Баста и Zivert представили новый трек

Василий Вакуленко и Zivert выпустили совместный трек «Неболей». Написание авторское. Об этом исполнитель объявил в своем инстаграме, чем вызвал просто шквал эмоций у подписчиков. Релиз трека ждала и Юлия, ведь именно сейчас осуществилась ее детская мечта – спеть с Бастой. Работа над композицией велась параллельно со съемками клипа.

По словам Вакуленко, «Неболей» — это молчаливый диалог в тяжелых жизненных обстоятельствах.

В ближайшее время, примерно в сентябре, Зиверт вновь порадует своих поклонников. Сейчас она работает над новой песней. Баста же готовится к большому сольному концерту в родном Ростове-на-Дону.