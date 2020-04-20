«Держите меня семеро!»: Баста выпустил новую песню к своему 40-летию

Рэпер уверен, что у него еще все впереди.

20 апреля популярный рэпер Баста отметил 40-летний юбилей. По этому случаю артист выложил в Instagram свежую песню, которую можно услышать только в этой социальной сети. В этой композиции Василий Вакуленко вспомнил солнечный юг России и город Ростов-на-Дону, который является его малой родиной, а также прошелся речитативом по своему пути от уличного хулигана до звезды первой величины.

«Мне сорок. Эти сорок прожил, словно сериал. Но это только начало, так что держите меня семеро!» — поет Баста в припеве.

В песне звучат благодарности семье и близким артиста. В очередной раз, он вспомнил о том, что его жизнь могла трагически закончиться еще в молодости, но судьба была благосклонна к рэперу — благодаря музыке он выбился в люди и достиг славы.

В целом, трек похож на ранние треки Басты, в которых он пел про свой тернистый путь к успеху. Но артист несколько раз подчеркивает, что он еще не в финале пути и готов удивлять новыми творческими экспериментами.

Напомним, накануне Вакуленко посетил телешоу «Вечерний Ургант», в котором сообщил, что его новый альбом будет называться «Баста 40». До этого он назвал свои пластинки порядковыми номерами: 1, 2, 3, 4 и 5.