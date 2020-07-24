«Не рыжий, а золотой»: к 50-летию «рыжего Иванушки» на «Муз-ТВ» выйдет его фильм-исповедь

В воскресенье, 26 июля, звезде из группы «Иванушки International» Андрею Григорьеву-Апполонову исполнится 50 лет. Канал «Муз-ТВ» решил поздравить певца и танцора посвященным ему документальным фильмом.

Картина называется «Не рыжий, а золотой». И, как рассказали ее создатели, на этот раз Андрей сбросит маску шута и, наконец, расскажет то, что скрывал долгие годы. Зрители узнают, смог ли артист побороть депрессию, что стало причиной его развода с женой, и кто сейчас поселился в его сердце.

Также «Иванушка» поведает, как он провел карантин, расскажет, чем он займется, если уйдет из группы и прокомментирует появление ребенка на стороне. Это будет не просто интервью, а целая исповедь.

«Я понял, что у меня нет сил. Я Игорю Матвиенко, нашему композитору, говорил: «Игоречек, я не могу. Я выхожу на сцену и пустой. Мне хочется куда-то свалить на три-четыре месяца или на полгода, на Бали или в Сочи. Все, умираю», — говорит Григорьев-Апполонов в новом фильме.

Прошел ли у певца тяжелый период или нет, узнаем 26 июля в 16:00 на канале «Муз-ТВ».