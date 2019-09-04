Андрей Григорьев-Аполлонов о разводе с женой: «Дети будут жить там, где им удобно»

По словам «Иванушки», с супругой Мариной Банковой они расстались по-хорошему.

Во вторник, 3 сентября, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов объявил о разводе с женой. С Мариной Банковой (певец называет жену Маша — Прим. Ред.) исполнитель прожил в законном браке 11 лет, а в фактическом — 17. Что произошло в звездной семье и есть ли шанс, что развода не будет? Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко поговорила об этом с Андреем.

«Мы с Машей не ссорились»: Андрей Григорьев-Аполлонов

Черная кошка пробежала в отношениях Марины и Андрея еще весной. В апреле 2019 года певец рассказал подписчикам в Instagram, что они с женой разъехались. Правда, заверил, что о разводе речи не идет — ради детей они сохранят семью. Спустя полгода вместо того, чтобы помириться супруги, решили разойтись окончательно.

«Все хорошо. Мы с Машей не ссорились. На данный момент мы уже расстались. Она сейчас находится не в России, а я здесь и скоро увижу детей. Больше не хочу об этом говорить», — признался порталу Teleprogramma.pro певец.

Одним из ключевых вопросов, который волнует поклонников рыжего из «Иванушек», были дети. В браке Марины и Андрея родились два сына — Иван (в этом году подростку исполнится 16 лет — Прим. Ред.) и Артемий (11 лет — Прим. Ред.). Ходят слухи, что дети будут жить у отца.

«Дети будут проживать там, где им будет удобно: или со мной, или с Машей. Это зависит от всех обстоятельств. Я понимаю, что это абстрактная фраза, но о каких обстоятельствах идёт речь, я пока затрудняюсь вам ответить», — заявил Григорьев-Аполлонов.

«За Андреем выстроится очередь»: Роза Сябитова

Недавно певец написал в Instagram, что чувствует себя холостяком и готов строить новую жизнь. Он даже написал, что рассматривает в качестве площадки для отношений телевизионные шоу «Дом-2» на ТНТ и «Давай поженимся» на Первом канале. Мы узнали у Андрея, куда же он намеревается пойти в первую очередь?

«Я не собираюсь ни на «Дом-2», ни на программу «Давай поженимся» к Ларисе Гузеевой. Конечно, это была шутка» , — прокомментировал исполнитель.

Хотя зря! На Первом канале Григорьева-Апполонова встретят с распростертыми объятиями. Так сказала порталу Teleprogramma.pro главная сваха России Роза Сябитова.

«Мы всегда рады именитым гостям. Более того, Андрей Григорьев-Апполонов — успешный мужчина и завидный жених! Для меня мужчина может считаться успешным при наличии трех ключей — от квартиры, машины и офиса. Под последним я подразумеваю свое дело. Не имеет значения, поет он или занимается столярным делом. Главное, что он может прокормить свою семью. Возраст в наше время для мужчины не имеет значения (Григорьеву-Апполонову 49 лет — Прим. Ред.). Любой успешный мужчина с тремя ключами — завидный жених. Для него всегда найдется невеста, которую он хочет, потому что основной критерий — материальное содержание. С большим удовольствием поищем невесту Андрею. Стоит только бросить клич, как выстроится очередь», — заявила Роза Сябитова.

«Холостяка нужно брать тепленьким»

Сябятова рассказа об одном секрете. Если вы считаете, что сейчас Григорьеву-Апполонову нужно время, чтобы прийти в себя после разрыва, то ошибаетесь. Роза уверяет — его нужно брать именно сейчас, пока тепленький!

«Андрею нужно прийти к нам сейчас! У мужчины есть такое свойство — холостяка нужно брать тепленьким. Если точнее, то в течение полутора лет с момента развода. Его убедить на брак гораздо легче, чем мужчину, который холост больше полутора лет. Он еще не вкусил свободной жизни и ему проще из одной семейной схемы перейти в другую. Это привычка. Если Андрей хочет семью, то ему нужно к нам. Мы его тепленького пристроим, куда нужно. Главное, чтобы он не сопротивлялся», — подытожила главная сваха страны.

А вас сильно расстроила новость о разводе Григорьева-Апполонова? Как думаете, он быстро сможет найти новую спутницу жизни? Делитесь своим мнением в комментариях.