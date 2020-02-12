Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Солист группы «Иванушки International» сдал ДНК-тест, чтобы расставить все точки над i в отношениях с давней поклонницей Лесей Сазыкиной, которая утверждает, что родила от артиста сына.

Андрей Григорьев-Апполонов в прошлом году расстался с женой Мариной Банковой. Даже наличие двоих детей не укрепило их отношения. Девушка ушла к баскетболисту, от которого месяц назад родила сына. Тем временем рыжий из «Иванушек» вынужден выяснять отношения с липовой помощницей музыкального коллектива Олесей Сазыкиной. Она утверждает, что в 2013 году родила от певица сына, но молчала об этом, так как артист находился в браке.

В студии передачи «Пусть говорят» Олеся пожаловалась, что ребенок постоянно спрашивает, где его папа. Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.

«Отдыхал на Бали, когда узнал о якобы внебрачном сыне. Был крайне удивлен. Лесю я помню. Она была той самой опасной фанаткой, которая преследовала нас. Я ее побаивался, просил, чтобы ее оградили от нас. Это же надо вообразить себе, что у нее сын от меня», — высказался певец.

Он назвал Олесю невменяемой, но согласился сделать ДНК-тест на отцовство. Понадобилось два эфира передачи, чтобы узнать результаты генетической экспертизы. Андрей с облегчением вздохнул, когда доказал, что никакого внебрачного ребенка у него нет. Теперь артист намерен судиться с Сазыкиной. За клевету Григорьев-Апполонов хочет получить миллион рублей. «Чтобы другим неповадно было», — пояснил адвокат Александр Бенхин.

К слову, первая жена Игоря Сорина Валентина Смирнова не удивилась тому, что Олесю уличили во лжи. Она сама ранее узнала, что эта девушка мошенница.