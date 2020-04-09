«Красиво!»: Дмитрий Маликов поделился в Сети своей новой мелодией

Певец не тратит времени зря в изоляции и продолжает музицировать.

Многие российские звезды пообещали поклонникам, что в период самоизоляции будут работать над расширением своего репертуара. Лолита Милявская, объявляя о том, что ее концерт в «Крокусе», увы, переносится на осень, подбодрила подписчиков и заверила, что за время вынужденной разлуки у нее появится масса новинок, которые она с удовольствием представит своим фанатам.

Вот и Дмитрий Маликов не теряет времени даром в условиях самоизоляции. Знаменитый артист написал новую музыку, которую представил своим подписчикам в «Инстаграме»:

«Возможное вступление к новой песне… о чем она должна быть?» — спросил музыкант.

Фолловеры поспешили оценить будущий хит пианиста, а также предлагать свои ассоциации к новой мелодии маэстро:

«Красивая мелодия», «Очень красивая мелодия, как всегда к душе!», «О, как глубоко и содержательно», «Бооожеее какая красивая музыка, на репите несколько раз прослушала! Дмитрий, вы супермегаталантливый», «Восхитительно», «О том, что все проходит…пройдет и это…» — высказались некоторые фанаты.

А на днях пианист перебирал свой музыкальный архив и поделился видео с концерта 20-летней давности. Поклонники пришли в восторг от такого раритета: они усыпали звезду комплиментами и теплыми словами.