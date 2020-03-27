«Снова станем людьми»: Милявская считает, что карантин – время обнуления для каждого

Каждый артист отечественного шоу-бизнеса по-своему трактует непростое время, которое наступило в стране. Певица Лолита Милявская сообщила, что ее концерт, который был запланирован на 10 апреля в столичном «Крокус Сити Холле», перенесен на полгода. Но артистка призвала поклонников не унывать, она пообещала, что за это время у нее появится много новых песен, которые она представит фанатам на осеннем выступлении.

«А еще это период обнуления для каждого и нас. Это не для того, чтобы мы поддавались панике или адреналиновому влиянию. Не надо ничего изображать, надо просто жить», — сказала артистка, а под видео написала: «Только вынужденным саморазвитием, а не стенаниями или развлечениями для отвлечения, мы снова станем людьми».

Сама певица пообещала, что будет периодически выходить в «прямые эфиры» и читать своих зрителям любимые книги.