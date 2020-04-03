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Илья Прусикин записал клип для «Карантиновидения-2020»

Лидер группы Little Big признался в любви к «королеве карантина» — блогеру Эльдару Джарахову.

Илья Прусикин записал клип для «Карантиновидения-2020»
Илья Прусикин. Фото: личный архив группы Little Big

Раз уж «Евровидение» отменили и российский коллектив Little Big, которому прогнозировали успешное участие в конкурсе, так и не смог выступить, его лидер придумал свое собственное музыкальное мероприятие. Некоторое время назад Илья Прусикин объявил о начале песенного конкурса «Карантиновидение-2020», в котором может принять участие любой желающий. В качестве идеального примера он сам записал новую песню «Кристина» и даже снял небольшой клип вместе со своим другом, блогером Эльдаром Джараховым.

В видеоролике Илья примерил на себя образы женщин, а заодно признался в любви своей избраннице Кристине, особенной женщине, настоящей королеве карантина. Именно ее роль исполнил Джарахов.

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"Карантиновидение"Little BigИлья ПрусикинкоронавирусНовости googleновости музыки
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