«Она состоится!»: Андрей Разыграев пообещал проведение премии «Муз-ТВ-2020»

В условиях пандемии коронавируса, из-за которой знаменитости вынуждены отменять свои концерты, а целые континенты – переносить «Евровидение — 2020» и чемпионат Европы по футболу, логично встал вопрос – что будет с церемонией вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» в этом году.

Портал Teleprogramma.pro поинтересовался, какая судьба в этом году ждет популярное шоу, у телеведущего и программного директора телеканала Андрея Разыграева.

«Она состоится! Несмотря ни на что и вопреки всему!» — заверил журналист. И подчеркнул, что мероприятие пройдет в более поздние, чем обычно, сроки: «Это будет самым разумным решением в сложившихся обстоятельствах. Представляете, какой масштаб и фееричность ожидает всех, если нашей команде дать на подготовку еще пару месяцев?»

Телеведущий пообещал, что зрителей церемонии будет ждать традиционный для мероприятия размах.