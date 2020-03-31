Ведущий «Отпуска без путевки» Андрей Разыграев: «Я готов падать лицом в грязь… лечебную!»

Популярный телеведущий о тонкостях индивидуальных путешествий, «адреналиновых» съемках и Премии МУЗ-ТВ в эксклюзивном интервью «Teleprogramma.pro»

Премию МУЗ-ТВ перенесем, но не отменим

— Вас называют лицом МУЗ-ТВ. Что вы делаете, чтобы «не ударить лицом в грязь»?

— Наоборот! Я готов падать лицом в грязь, но при условии, что грязь лечебная! (Смеется.)

Обогнув планету не единожды, могу порекомендовать грязь в Крыму и в итальянской деревушке Мерано — таких результатов после процедур, как там — я не встречал нигде!

Что касаемо МУЗ-ТВ, я уже много лет программный директор канала. Все клипы и вся эфирная сетка канала — на мне. Этот объем и груз ответственности, поверьте, по масштабам превосходят любое «лицо», там другие части тела идут в расход, если что. (Улыбается.)

— Чего вы ждете от Премии МУЗ-ТВ 2020?

— Прежде всего, что она состоится! Несмотря ни на что и вопреки всему! Вся планета испытывает беспрецедентную турбулентность. Мы все в одной лодке, но скоро она благополучно причалит к берегу.

Церемония пройдет со свойственной ей размахом. Премия МУЗ-ТВ — это самое авторитетное и зрелищное событие в стране, сразу после голосования об изменении Конституции, разумеется.

Но его перенесли. Также, вероятно, поступим и мы. Это будет самым разумным решением в сложившихся обстоятельствах.

Представляете, какой масштаб и фееричность ожидает всех, если нашей команде дать на подготовку еще пару месяцев? Советую всем срочно покупать билеты, пока они не подорожали!

«Отменили даже командировку в Краснодарский край»

— В прошлом году вы получили награду престижного международного издания National Geographic Traveler. Читатели журнала признали «Отпуск без путевки» одним из лучших проектов о путешествиях на российском телевидении. Вы считаете ваше шоу лучшим? На кого из коллег вы равняетесь?

— Я полностью согласен с жюри этого тревел-соревнования. Если дали премию, значит заслуженно. Тем более приятно, что нас признало такое авторитетное во всем мире издание, как National Geographic Traveler.

По роду профессии и сопутствующей страсти — я частенько зависал на передачах о путешествиях по телеку.

Лет пять назад мне безумно нравилась «Орел и Решка» — некий эталон тревел-шоу. Но в какой-то момент я поймал себя на мысли сделать абсолютно другой, непохожий формат, который объединит главное правило телевидения — развлекать, и неотъемлемое условие тревел-шоу — быть полезным.

И, судя по комментарии под нашими выпусками, на ютубе – нам это удалось.

— Коронавирус закрывает границы. Для проектов, подобных вашему, это настоящая катастрофа. Как думаете выходить из ситуации?

— Будем снимать выпуски из соседней песочницы и рассказывать про гастрономические изыски моего холодильника.

А если серьезно, то эпидемия Covid-19 подпортила планы нам, ровно настолько же, как и всем на этой планете.

У нас этом сезоне были запланированы и подготовлены выезды на Тайвань, Филиппины, в Сингапур, итальянскую Болонью. Но пришлось все отменить.

Даже командировку на курорты Краснодарского края! Такова реальность, и ее надо принять. Путешествовать сидя на диване — самое разумное и безопасное времяпровождение.

Оставаться дома и мечтать о новых открытиях — это лучшее, что каждый из нас может сделать для себя и всей планеты сегодня.

«Лучше бы я прыгнул — 20 секунд паники и все!»

— Как-то в интервью вы сказали, что в детстве хотели работать проводником. В каком-то смысле вы и стали проводником. А по-настоящему поездить в поезде – разносить чай, убирать вагон, общаться с людьми — не хочется?

— Не хочется. Как и объявлять остановки в трамвае или доставать кролика из шляпы — это тоже из мечтаний детства.

Я люблю поезда — в качестве пассажира. А, то чем я занимаюсь сейчас — это компиляция всего, о чем я грезил и мечтал в детстве. Мечты сбываются. И я благодарен Вселенной за это. Чего и всем желаю.

— Вы азартный человек? Способны проиграть в казино миллион?

— Максимальная сумма, которую я проиграл в казино — 20 долларов. И то только ради фана.

Ведь я знаю, как устроена эта индустрия. Мой азарт в другом: я коллекционирую впечатления. Это моя самая большая страсть и я не знаю, как от нее избавиться. Да, и надо ли? (Улыбается.)

— Расскажите о самых экстремальных съемках.

— Элемент экстрима мы с продюсерами стараемся включить в каждый выпуск. Это добавляет динамики в шоу. Но далеко не все я бы испытал по собственному желанию. Все ради зрителей!

Самыми «адреналиновыми» были съемки на телебашне в Макао. Оттуда совершаются самые высокие банджи-прыжки в мире (англ. bungee jumping – экстремальный аттракцион: участника привязывают к резиновому канату, на котором он совершает прыжок с большой высоты — Ред.).

Прыгать я отказался, но поддался на уговоры съемочной группы: вместо прыжка пройтись по периметру башни на высоте 233 метра.

Представьте, вы делаете круг в открытом пространстве на высоте 78-го этажа. Лучше бы я тогда прыгнул — 20 секунд паники и все!

А тут — пока не сделаешь круг — у тебя просто нет вариантов. Ох, и натерпелся я тогда! Хорошо, что спецодежда была желтого цвета — никто ничего не заметил… (Смеется.)

«Соберетесь в край географии – обращайтесь, помогу»

— Сегодня все мы надеемся на лучшее – в том числе на то, что летом сможет отправиться в отпуска. Куда бы вы посоветовали поехать нашим читателям?

— Все зависит от предпочтений, бюджета и обстоятельств. Кому-то нравится валятся тюленем на «олинклюзиве», а кто-то получает кайф от постоянной смены картинок.

Кто-то счастлив в Геленджике, а кому-то подавай Антарктиду. Могу лишь сослаться на собственные впечатления.

В этом январе я побывал в Новой Зеландии — успел до пандемии. Это, конечно, космос! Природа, пейзажи, люди, еда… Удивительный край. Край земли.

Путешествие мечты я готовил 10 месяцев: купил авиабилеты, забронировал отели, арендовал авто и четко спланировал маршрут вплоть до километра и минуты.

Да, обстоятельства внесли свои коррективы: погода, пробки, пожары в Австралии… Но для меня каждое большое путешествие — живой организм. Ты его долго вынашиваешь, ждешь, рождаешь, а потом принимаешь его таким, какой он есть и с благодарностью подстраиваешься под ситуацию.

Новая Зеландия стала для меня верхом эмоциональной эйфории. Если когда-нибудь соберетесь отправиться в этот край географии — обращайтесь — помогу, подскажу.

Как уменьшить бюджет путешествия: лайфхаки от Андрея Разыграева

При планировании индивидуальных путешествий

— бронируйте авиабилеты и отели заранее, минимум за полгода;

— пользуйтесь бонусными программами авиаперевозчиков и отельеров: перелеты и проживание приобретать (или частично оплачивать) за баллы и мили;

— не меняйте валюту наличными, а снимайте через банкоматы – это всегда выгоднее;

Мои советы помогут сэкономить 15-20% бюджета. Остальные секреты раскрою в программе или у себя в инстаграме. Следите за руками!

А вы что думаете об отпуске?