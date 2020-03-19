«Вот я дура, блин»: Гордон вспомнила, как за бесценок продала песню Ани Лорак

Екатерина Гордон вспомнила, как за бесценок продала хитовую песню Ани Лорак. В рамках YouTube-шоу «Алена, блин» адвокат вспомнила, что, будучи немного помоложе, сочинила текст трека «Забирай рай». Позже некоторые продюсеры и музыканты сказали ей, что сингл станет очень популярным, и посоветовали его продать. Гордон прислушалась. Новым обладателем песни стала Ани Лорак, которой ее передали представители Григория Лепса.

«Продала я ее не за дорого. Мне сказали, что когда Лорак будет получать приз, она скажет со сцены: «Автору песни спасибо», поэтому я вообще не торговалась. Сижу перед теликом, там: «Лучшая песня года – «Забирай рай». Ани говорит: «Спасибо, поклонники». А про меня ни слова! Я ей тогда ничего не сказала. Только подумала: «Вот я дура, блин!» — посмеялась она.

Гордон отметила — сейчас в ее багаже хранится еще минимум 200 текстов. За песню «Забирай рай» Катя получила некоторый процент за исполнение, однако могла бы заработать больше, не отдай она исключительные права.