«Как же я рада»: подопечный Ани Лорак на шоу «Голос» представит Эстонию на «Евровидении»

Ежегодно «Евровидение» привлекает внимание зрителей со всего мира. От России каждый год лучшие певцы отправляются на конкурс, чтобы побороться за победу. Уже дважды оказывался в шаге от победы Сергей Лазарев. Кто поедет представлять нашу страну в этом году, пока остается неизвестным. Тем временем в Эстонии завершились результаты отборочного тура, победителем которого стал участник российского шоу «Голос» Уку Сувисте.

Именно он отправится в Роттердам, где с 12 по 16 мая пройдет международное песенное соревнование. Одной из первых поздравила артиста его наставница по шоу «Голос» Ани Лорак.

«Как же я рада, что участник из моей команды в проекте „Голос“ — Уку Сувисте — стал победителем эстонского национального отбора и будет представлять свою страну на конкурсе „Евровидение — 2020“ в Роттердаме! От всей души желаю победы! Представляя Украину в 2008 году и одержав серебро, особенно понимаю, как волнительно и ответственно быть голосом своей страны! Горжусь тобой! Удачи и везения тебе», — написала она.

Поклонники тоже поддержали Уку. Многие отметили, что парень поразил их еще во время участия в музыкальном проекте. Они пожелали артисту удачи. Напомним, что в 2019 году победителем «Евровидения» стал участник из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Второе место досталось Италии — Алессандро Махмуду, а третье место занял Сергей Лазарев, представлявший Россию.