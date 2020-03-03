«Надо молиться»: «Бурановские бабушки» призвали помочь Little Big c победой на «Евровидении»

«Бурановские бабашки», которые участвовали в «Евровидении» в 2012 году, пожелали удачи молодому коллективу из Санкт-Петербурга Little Big. Ребята в 2020 году отправятся в Нидерланды и будут представлять нашу страну на международной арене.

Анна Прокопьева отметила, что на участниках коллектива большая ответственность и им важна поддержка каждого. Артистам бабушка пожелала победы и выразила надежду, что, несмотря на все политические интриги и передряги, искусство победит.

«От всей души хочется, чтобы, несмотря на политические передряги, искусство победило. Раз мы россияне, то хочется, чтобы наши победили. Надо молиться за них, чтобы они защитили нашу страну», — цитирует художественного руководителя «Бурановских бабушек» Анну Прокопьеву телеканал «360».

Что касается творчества рейв-группы, то с ним Анна Прокопьева пока не знакома.

«Бурановские бабушки» смогли занять второе место на популярном конкурсе, покорив зрителей хитом Раrtу fоr Evеrуbоdу. Шансы Little Big на успешное выступление оцениваются как высокие.

Многие российские звезды и продюсеры признаются, что выбор в пользу данной группы очень здравый и правильный. Иосиф Пригожин, Яна Рудковская, Юлия Савичева уже высказались в поддержку группы, пишет сайт OA.

Сами участники коллектива отмечают, что не сравнивают свое творчество с другими артистами. А поклонники Little Big уверены, что «Евровидение-2021» будет проходить в России.