Музыка

Модная тема: рэпер Федук покинул своих продюсеров

Артист сообщил, что решил идти собственным путем.

Модная тема: рэпер Федук покинул своих продюсеров
Федук ушел в свободное плавание. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Соавтор песни «Розовое вино», рэпер Федук поддержал модную в этом году звездную фишку ухода исполнителей от своих продюсеров и тоже объявил о том, что покидает творческое объединение Random Crew, с которым долго сотрудничал. Правда, в отличие от скандального расставания Тимати и L’one, 27-летний Фёдор Инсаров (настоящее имя Федука) с теплом и любовью отзывается о своих, теперь уже, бывших товарищах, отмечая, что настало время идти своим путем.

«Всё, о чём я только мог мечтать, мы добились вместе с ребятами, и я хочу сказать огромное спасибо за то, что поверили в меня. Каждый из «крю» посвятил мне если не всю, то большую часть своей жизни за эти последние три года, и я безмерно благодарен каждому члену нашей команды за это крутое время», — написал артист в Instagram.

Добавим, что недавно Федук дал большой сольный концерт на площадке Adrenaline Stadium, и это, по его словам, было положительной кульминацией сотрудничества артиста и лейбла. В дальнейшем он собирается реализовывать совместные проекты с Random Crew, но уже как самостоятельный исполнитель.

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Модная тема: рэпер Федук покинул своих продюсеров
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