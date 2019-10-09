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Тимати поздравил L’One с днем рождения, назвав его лживым и пустым

Рэпер, наконец-то, высказал бывшему товарищу всё наболевшее.

Тимати поздравил L’One с днем рождения, назвав его лживым и пустым
Еще несколько лет наза Тимати и L’One вместе купались в славе и деньгах. Фото: globallookpress.com

9 октября рэперу L’One, он же Леван Горозия, исполнилось 34 года. Совсем недавно в жизни артиста произошло большое изменение. Он покинул лейбл, с которым долго сотрудничал и ушел в собственное плавание. Это послужило разрыву его отношений с другом и партнером Тимати. Звезды судились, и в итоге лейбл лишил Левана его сценического имени и возможности исполнять его песни.

Несмотря на это, Тимати поздравил бывшего товарища с днем рождения и пожелал ему удачи, но при этом он дал оценку и всему конфликту, что произошел между ними.

Артист отметил, что 7 лет шел «с нуля» бок о бок с Горозией. Вместе они добились большого успеха и проявляли друг к другу братское отношение. Но однажды L’One обесценил всё, что для него сделала команда Black Star. Тимати признался, что терпел и наблюдал за тем, как его друг бегал по журналистам, строя из себя борца за справедливость с узурпаторами из лейбла, хотя перед подписанием взял сутки на изучение своего контракта, знал про все его условия и не стал ничего править.

«Теперь слушай, ты самый лживый и пустой человек, которого я знаю. Живи теперь в своем выдуманном мире, и пусть твоя совесть сама говорит с тобой. Живи, зная, что больше половины людей, к кому ты прибегал за помощью, разобравшись в ситуации, вообще перестали с тобой общаться», — высказал Тимати бывшему товарищу.

Рэпер также отметил, что Горозии жалко денег, а ему самому — потраченных на артиста лет. В конце обращения «мистер Блэкстар» попросил Левана жить своей жизнью и не лезть в его, так как он уже перевернул эту страницу.

А на чьей вы стороне: Тимати или L’One?

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L'OneдружбаЛеван ГорозияпредательстворэперТимати
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Тимати поздравил L’One с днем рождения, назвав его лживым и пустым
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