Николай Басков вернется на сцену после смерти отца

Музыкант Николай Басков в Instagram сообщил, что с 11 по 13 июля в Санкт-Петербурге состоится Международный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга», в котором он будет участвовать. Как заметил певец, фестиваль проходит в северной столице уже не первый год и продолжает оставаться любимым мероприятием в сфере популярной музыки не только в России, но и в Восточной Европе.

Как сказал Басков, фестиваль уже давно стал визитной карточкой города на Неве, в котором он обожает проводить время. На музыкальном празднике соберутся не только звезды российской эстрады, но и некоторые западные исполнители. Ожидается огромное количество гостей из разных стран мира.

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Басков подчеркнул, что все желающие смогут увидеть прямую трансляцию музыкального мероприятия 13 июля на Первом канале. Ее можно будет наблюдать, начиная с 23 часов.

Добавим, что Николай Басков впервые выйдет на сцену после смерти отца. Какое-то время музыкант не появлялся в социальных сетях. Похороны отца Баскова проходили в закрытом режиме. Журналистов туда не допустили. Кстати, что близкий друг певца Филипп Киркоров не смог приехать на похороны к отцу Баскова. Поп-король в это время находился с семьей в Америке.