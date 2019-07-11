Николай Басков вернется на сцену после смерти отца

Музыкант Николай Басков в Instagram сообщил, что с 11 по 13 июля в Санкт-Петербурге состоится Международный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга», в котором он будет участвовать. Как заметил певец, фестиваль проходит в северной столице уже не первый год и продолжает оставаться любимым мероприятием в сфере популярной музыки не только в России, но и в Восточной Европе.
Как сказал Басков, фестиваль уже давно стал визитной карточкой города на Неве, в котором он обожает проводить время. На музыкальном празднике соберутся не только звезды российской эстрады, но и некоторые западные исполнители. Ожидается огромное количество гостей из разных стран мира.
Басков подчеркнул, что все желающие смогут увидеть прямую трансляцию музыкального мероприятия 13 июля на Первом канале. Ее можно будет наблюдать, начиная с 23 часов.
Добавим, что Николай Басков впервые выйдет на сцену после смерти отца. Какое-то время музыкант не появлялся в социальных сетях. Похороны отца Баскова проходили в закрытом режиме. Журналистов туда не допустили. Кстати, что близкий друг певца Филипп Киркоров не смог приехать на похороны к отцу Баскова. Поп-король в это время находился с семьей в Америке.