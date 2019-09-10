Семенович отправится на свидание с миллионером, который купил с ней встречу

Актриса и певица Анна Семенович стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она рассказала, что 19 сентября отужинает с неким миллионером, который заплатил солидную сумму денег за это мероприятие. Причем она его ни разу пока не видела.

Семенович сейчас принимает активное участие в национальном проекте «Экология». Она выступает в защиту и спасение амурских тигров. Этот вид животных исчезает, поэтому было решено привлечь певицу к их спасению.

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В итоге один из мужчин заплатил солидную сумму денег, чтобы отужинать с Семенович. Деньги о данной «сделки» пойдут на спасение амурских тигров.

Ведущая Алла Довлатова поинтересовалась, возможно ли продолжение отношений у звезды с неким бизнесменом, купившим с ней встречу. Семенович не стала отрицать, что все в этом мире может случиться. Как известно, актриса не замужем. Правда, у певицы есть несколько условий. «Он должен быть не женат. С чувством юмора и любить амурских тигров», — заявила Семенович.