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Семенович отправится на свидание с миллионером, который купил с ней встречу

Бизнесмен заплатил солидную сумму денег, чтобы провести вечер с телеведущей и певицей.

Семенович отправится на свидание с миллионером, который купил с ней встречу
Семенович пойдет на ужин с миллионером/globallookpress.com

Актриса и певица Анна Семенович стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она рассказала, что 19 сентября отужинает с неким миллионером, который заплатил солидную сумму денег за это мероприятие. Причем она его ни разу пока не видела.

Анна Семенович. Фото
Семенович пойдет ужинать с миллионером/globallookpress.com

Семенович сейчас принимает активное участие в национальном проекте «Экология». Она выступает в защиту и спасение амурских тигров. Этот вид животных исчезает, поэтому было решено привлечь певицу к их спасению.

В итоге один из мужчин заплатил солидную сумму денег, чтобы отужинать с Семенович. Деньги о данной «сделки» пойдут на спасение амурских тигров.

Ведущая Алла Довлатова поинтересовалась, возможно ли продолжение отношений у звезды с неким бизнесменом, купившим с ней встречу. Семенович не стала отрицать, что все в этом мире может случиться. Как известно, актриса не замужем. Правда, у певицы есть несколько условий. «Он должен быть не женат. С чувством юмора и любить амурских тигров», — заявила Семенович.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваАмурские тигрыАнна Семенович

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Семенович отправится на свидание с миллионером, который купил с ней встречу
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