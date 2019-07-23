Звездный стиль

Семенович представила «кошачье» платье собственного дизайна

Недавно Анна объявила о запуске новой линии одежды для дам с пышными формами. И вот первые вещи можно увидеть в ее Instagram.

Семенович представила «кошачье» платье собственного дизайна
Анна Семенович / global look press

С недавних пор Анна Семенович — не только певица, актриса, телеведущая, но и дизайнер.

В начале июля бывшая солистка группы «Блестящие» представила новую коллекцию платьев для женщин с такими же, как у нее, пышными формами. Семенович объяснила, что в магазинах сложно найти красивые и элегантные наряды для дам с аппетитной фигурой.

В этот раз певица решила продемонстрировать у себя на странице в Instagram одно из платьев собственного дизайна. На фотографиях Анна позирует в длинном наряде с «кошачьим» принтом. Звезда российского шоу-бизнеса отметила, что носить платье можно как с каблуками, так и с кедами.

«Дорогие мои девочки, представляю вам платье «Кошечка» <…> Как я люблю выражаться, наряд на все случаи жизни — пляж, баня, дискотека», — подписала снимки Семенович.

Певица отметила, что может поручиться за качество ткани, ведь она сама выбирала материалы для пошива платья.

Многие поклонники оценили чувство стиля любимой телезвезды, а также отметили, что она отлично выглядит в этом наряде.

«Анечка, ты сногшибательна! Все мужчины будут твои», «Милая кошечка», «Тигрица», «Шикарное платье», — написали комплименты подписчики в комментариях.

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Семенович представила «кошачье» платье собственного дизайна
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