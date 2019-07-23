Семенович представила «кошачье» платье собственного дизайна

С недавних пор Анна Семенович — не только певица, актриса, телеведущая, но и дизайнер.
В начале июля бывшая солистка группы «Блестящие» представила новую коллекцию платьев для женщин с такими же, как у нее, пышными формами. Семенович объяснила, что в магазинах сложно найти красивые и элегантные наряды для дам с аппетитной фигурой.
В этот раз певица решила продемонстрировать у себя на странице в Instagram одно из платьев собственного дизайна. На фотографиях Анна позирует в длинном наряде с «кошачьим» принтом. Звезда российского шоу-бизнеса отметила, что носить платье можно как с каблуками, так и с кедами.
«Дорогие мои девочки, представляю вам платье «Кошечка» <…> Как я люблю выражаться, наряд на все случаи жизни — пляж, баня, дискотека», — подписала снимки Семенович.
Певица отметила, что может поручиться за качество ткани, ведь она сама выбирала материалы для пошива платья.
Многие поклонники оценили чувство стиля любимой телезвезды, а также отметили, что она отлично выглядит в этом наряде.
«Анечка, ты сногшибательна! Все мужчины будут твои», «Милая кошечка», «Тигрица», «Шикарное платье», — написали комплименты подписчики в комментариях.