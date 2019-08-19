Рита Дакота представила новый клип «#Фиолет»

19 августа у певицы Риты Дакоты вышел новый клип — «#Фиолет». Это ее совместная работа с другой артисткой — Катей Ковской — и режиссером Ташей Алакоз. С последней Рита познакомилась в Instagram, когда та участвовала в ее конкурсе молодых талантов. Певица не могла оторвать глаз от аккаунта девушки и пообещала сама себе когда-нибудь поработать с ней. И вот он яркий во всех смыслах результат этого сотрудничества.

«Ты гений и ты будущий русский Энди Уорхолл, сто процентов говорю!» — обратилась восторженная Рита к режиссеру.

Своим поклонникам она пожелала, чтобы буйство красок, показанное в клипе, согрело их. Видео явно делает акцент на яркой палитре и быстром мелькании насыщенных цветов. За первый час его посмотрели более 10 тысяч раз.

Добавим, что сейчас у Дакоты довольно позитивный период в жизни. Она помирилась со своим бывшим мужем Владом Соколовским и вывела в свет отца, излечившегося от алкогольной зависимости.

Вам нравится новый клип?