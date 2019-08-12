Рита Дакота впервые выйдет с отцом в свет

Певица Рита Дакота, отец которой проходит реабилитацию после лечения от алкогольной и наркотической зависимости, рассказала о том, что 13 августа они с папой выйдут в свет. Мужчину отпустят из медицинского центра, чтобы он смог посетить праздник, устроенный председателем правления Национального антинаркотического союза.

29-летняя артистка рассказала, что сначала отведет отца в магазин за костюмом, чтобы он был нарядным, а потом — в ресторан, где и состоится праздничное мероприятие. Сама Дакота будет петь на этом вечере. Рита призналась, что ей не верится во все происходящее. Ситуация с ее отцом долгие годы была плачевной, оставалось только надеяться, что с помощью врачей мужчина выкарабкается из ада зависимости.

Недавно его ненадолго выпустили из реабилитационного центра, чтобы он смог пообщаться со своей семьей. Мужчина качал уже взрослую дочь на качелях, а рядом, на руках бывшего мужа Дакоты Влада Соколовского, каталась их дочка Мия. Эта милая семейная сцена до слез растрогала певицу, она искренне радовалась, что ее отец рядом с ней.

Напомним, из-за разгульного образа жизни мужчины мать Риты рассталась с ним, когда будущая певица была еще маленькой девочкой. Дочь тяжело пережила эту трагедию. Став взрослой, она несколько раз пыталась вернуть отца к нормальной жизни, но это удалось сделать только сейчас.

А вы бы бросили своего родственника в беде, узнав о его зависимости?