ЗВЕЗДЫ

Год после расставания: Дакота и Соколовский погуляли как одна семья

А вместе с ними и отец певицы, излечившийся от пагубной зависимости.

Год после расставания: Дакота и Соколовский погуляли как одна семья
Рита Дакота и Влад Соколовский погуляли с дочерью, как одна семья. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Рита Дакота написала для своих поклонников пронзительный пост в Instagram. Девушка призналась, что 4 августа была годовщина ее расставания с бывшим супругом Владом Соколовским. И в этот день они впервые встретились после разрыва и гуляли со своей дочерью Мией. При этом с ними был и отец певицы, который недавно прошел лечение от алкоголизма и наркомании. Мужчину отпустили на несколько часов из реабилитационного центра. Рита опубликовала видео, где ее семья запечатлена на детской площадке.

«Влад качает Мию на качелях, а папа — меня. Два папы качают двух дочек, — описала Дакота происходящее на ролике. — Три поколения, безусловная любовь вопреки, чистейшее красивое принятие… Это не постановка, это случайные кадры, которые мама Влада снимала для моей мамы. Я увидела их и слезы побежали из глаз».

Певица призналась подписчикам, что прошедший год многому ее научил, но главное — любви. Без осуждений и попыток переделать другого человека. Рита призналась, что любит своего отца и своего ребенка, и пообещала всегда быть рядом с ними.

«Вселенная, спасибо тебе за этот опыт, за эти осознания и за эту возможность чувствовать любовь и благодарность в каждом моменте», — подытожила певица.

Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский познакомились на проекте «Фабрика звезд-7». В 2015 году они поженились, а через пару лет стали родителями. В 2018-м пара распалась, как призналась Рита, из-за постоянных измен ее супруга. Год артисты не общались, но сейчас, похоже, их отношения вновь потеплели.

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Год после расставания: Дакота и Соколовский погуляли как одна семья
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