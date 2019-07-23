Эмин снял клип с участием самой красивой девушки Доминиканы

Певец заявил, что ему нравятся люди, рожденные танцевать и радоваться жизни.

Эмин презентовал клип на новую песню «Нежная». Ролик снял клипмейкер Джесси Терреро, работавший с Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиасом, Малумой, Шоном Полом и другими зарубежными звездами. В своем аккаунте в Instagram певец разместил короткое видео и подписал его: «Впервые съемки проходили в Доминикане, стране с удивительной природой, колоритом и людьми! В стране, где люди рождены танцевать и радоваться жизни и ее ярким краскам».

Эмин сообщил, что работа проходила в течение двух дней. Он в восторге от того, что в его клипе снялась самая красивая девушка Доминиканы Алеча Муэсес — «Мисс Республика Доминикана-2017».

Стоит отметить, что Эмин не в первый раз работает с самыми красивыми девушками планеты: в 2012 году в клипе Amor снялась Мисс Вселенная Оливия Калпо, а в 2013 году вышел клип In Another Life с участием всех конкурсанток «Мисс Вселенная».

Видео увлекает слушателей танцевальными и латиноамериканскими мотивами. По главной задумке Джесси Терреро, сюжет должен переносить каждого зрителя в атмосферу, где люди наслаждаются каждым моментом жизни, туда, где танцуют с ночи до утра.