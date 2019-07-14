Дженнифер Лопес подарила американской футболистке откровенный танец

Таким образом певица поздравила спортсменку с победой в женском чемпионате мира.

49-летняя Дженнифер Лопес во время своего концерта исполнила чувственный танец перед футболисткой сборной США Карли Ллойд. Об этом сообщает издание Аpnews. На шоу Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке певица заметила спортсменку в толпе перед сценой и пригласила ее подняться. Она усадила Ллойд на стул в форме большой туфли на шпильке и произнесла речь.

«Вообще-то, Карли, у меня для тебя два подарка, – сказала поп-звезда. – Девочки, позаботьтесь о Карли и сделайте ей маленький подарок на день рождения», – обратилась Лопес к танцовщицам.

После чего певица продемонстрировала чувственный танец перед футбольной звездой.

«Карли, ты в порядке? – спросила Лопес, сидя на коленях у Ллойд и напевая замедленную версию «If You Had My Love» ее дебютного сингла, выпущенного в 1999 году.

Примечательно, что в этот день Ллойд праздновала свой 37-й день рождения. На девушку выступление Дженнифер Лопес произвело сильное впечатление.

Напомним, 24 июля Дженнифер Лопес исполнится 50 лет. В честь этого события в августе поп-звезда намерена дать два юбилейных концерта в России. Первое шоу состоится 4 августа на стадионе «Динамо» в Москве, а второй концерт пройдет 11 августа в Санкт-Петербурге.