Дженнифер Лопес подарила американской футболистке откровенный танец

49-летняя Дженнифер Лопес во время своего концерта исполнила чувственный танец перед футболисткой сборной США Карли Ллойд. Об этом сообщает издание Аpnews. На шоу Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке певица заметила спортсменку в толпе перед сценой и пригласила ее подняться. Она усадила Ллойд на стул в форме большой туфли на шпильке и произнесла речь.

После чего певица продемонстрировала чувственный танец перед футбольной звездой.

«Карли, ты в порядке? – спросила Лопес, сидя на коленях у Ллойд и напевая замедленную версию «If You Had My Love» ее дебютного сингла, выпущенного в 1999 году.