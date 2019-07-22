Эвелина Бледанс сняла в Венеции клип о любви

В последнее время Эвелина Бледанс, прославившаяся благодаря комедийному амплуа, активно делится с подписчиками концертными выступлениями, что заставляет предположить: Бледанс собирается серьезно заняться певческой карьерой.

На своей странице в Instagram Эвелина представила новую песню о любви. Клип артистка записала в Италии, Венеции.

«Венеция — город любви, уникальный, загадочный, неповторимый! Поэтому я решила снимать свой клип о любви именно в Венеции. А вот мой венецианский гондольер Луиджи был просто потрясен: он привык сам устраивать музыкальные шоу для своих пассажиров, а здесь получилось все наоборот. К концу съемок Луиджи отлично выучил припев на русском языке и с чисто итальянским темпераментом подпевал вторым голосом», — написала Бледанс в комментарии к ролику.

Песня называется «Две половинки зеленого яблока», слова и музыку написала Елена Лемехова.

Подписчики поздравили артистку с премьерой, пожелали дальнейших успехов, но мнения относительно голоса и исполнительского таланта разделились. «Красивый голос! Супер!», «Успехов на эстраде!», «Лучше не пойте, вас еле слышно», — по-разному отреагировали на песню поклонники актрисы.