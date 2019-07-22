Музыка

Эвелина Бледанс сняла в Венеции клип о любви

Актриса считает этот итальянский город своим любимым.

Эвелина Бледанс сняла в Венеции клип о любви
Эвелина Бледанс/instagram.com/bledans/

В последнее время Эвелина Бледанс, прославившаяся благодаря комедийному амплуа, активно делится с подписчиками концертными выступлениями, что заставляет предположить: Бледанс собирается серьезно заняться певческой карьерой.

На своей странице в Instagram Эвелина представила новую песню о любви. Клип артистка записала в Италии, Венеции.
«Венеция — город любви, уникальный, загадочный, неповторимый! Поэтому я решила снимать свой клип о любви именно в Венеции. А вот мой венецианский гондольер Луиджи был просто потрясен: он привык сам устраивать музыкальные шоу для своих пассажиров, а здесь получилось все наоборот. К концу съемок Луиджи отлично выучил припев на русском языке и с чисто итальянским темпераментом подпевал вторым голосом», — написала Бледанс в комментарии к ролику.

Песня называется «Две половинки зеленого яблока», слова и музыку написала Елена Лемехова.
Подписчики поздравили артистку с премьерой, пожелали дальнейших успехов, но мнения относительно голоса и исполнительского таланта разделились. «Красивый голос! Супер!», «Успехов на эстраде!», «Лучше не пойте, вас еле слышно», — по-разному отреагировали на песню поклонники актрисы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

артисткаВенецияЭвелина Блёданс

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эвелина Бледанс сняла в Венеции клип о любви
Интересно?
Поделись с друзьями: