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Бледанс в купальнике рассказала о трех магических днях в году

Звезда пояснила, что стоит сделать в день летнего солнцестояния.

Бледанс в купальнике рассказала о трех магических днях в году
Эвелина Бледанс. Фото: globallookpress

Эвелина Бледанс активно занималась в спортзале, чтобы привести тело в форму. 50-летняя артистка не стесняется демонстрировать фигуру в купальнике во время пляжного сезона. Для очередной фотосессии звезда выбрала фиолетовый купальник.

Пост в Instagram Эвелина Бледанс посвятила дню летнего солнцестояния. По мнению артистки, этот день считается магическим. Она посоветовала поклонникам обновить энергетику позитивными мыслями. По мнению звезды, то, о чем она будет думать ближайшие дни, отразится на оставшемся году.

«Период с 20 по 23 июня— является наиболее сильным в энергетическом плане. Это время магии и волшебства. Это время трансформации реальности», — написала Эвелина Бледанс.

Фанаты остались благодарны артистке за теплые пожелания. В комментариях Бледанс поздравила с днем рождения всех, кто родился в день летнего солнцестояния. Она отметила, что постарается чаще радовать поклонников фото в купальнике.

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Бледанс в купальнике рассказала о трех магических днях в году
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