Эвелина Бледанс поделилась впечатлениями от недавнего свидания

Эвелина Бледанс не афиширует свою личную жизнь. В социальных сетях актриса делится преимущественно подробностями своей работы и рассказывает о своем особенном сыне Семене.
Однако знаменитость решилась на эксперимент. В своем Instagram она рассказала, что недавно сходила «быстрые свидания».
«Я долго отказывалась от этого предложения, но потом моё любопытство победило здравый смысл и я пошла. Это было очень забавно и я даже познакомилась с одним очень достойным парнем», — заявила Бледанс.
Она задалась вопросом, можно ли почувствовать «своего человека» за очень короткий срок и действительно ли так важно первое впечатление, как о нем говорят.
В завершении Эвелина отметила, что ее эксперимент можно будет увидеть на телеканале НТВ в программе «Звезды сошлись».