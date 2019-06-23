Эвелина Бледанс поделилась впечатлениями от недавнего свидания

Актриса считает, что это был необычный опыт.

Эвелина Бледанс не афиширует свою личную жизнь. В социальных сетях актриса делится преимущественно подробностями своей работы и рассказывает о своем особенном сыне Семене.

Однако знаменитость решилась на эксперимент. В своем Instagram она рассказала, что недавно сходила «быстрые свидания».

«Я долго отказывалась от этого предложения, но потом моё любопытство победило здравый смысл и я пошла. Это было очень забавно и я даже познакомилась с одним очень достойным парнем», — заявила Бледанс.

Она задалась вопросом, можно ли почувствовать «своего человека» за очень короткий срок и действительно ли так важно первое впечатление, как о нем говорят.

В завершении Эвелина отметила, что ее эксперимент можно будет увидеть на телеканале НТВ в программе «Звезды сошлись».