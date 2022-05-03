Нелегалы в кино: Дмитрий Давыдов снял фильм про трудовых мигрантов

Жизнь гастарбайтеров в России показана без прикрас.

12 мая в российских кинотеатрах выйдет новый фильм отечественного мастера независимого кино Дмитрия Давыдова. Режиссер продолжил тему своей родной Якутии в криминальной драме «Нелегал».

Это история о молодом молчаливом киргизе, который вместе с группой земляков нелегально прибыл в Якутск в поисках работы. Парень пройдет через рабство, криминальные разборки и скитания по полупустым селам, но на родину не вернется, ведь у него есть конкретная цель. И это далеко не работа.

Напомним, Дмитрий Давыдов завоевал гран-при фестиваля «Кинотавр» в 2020 году вместе со своим фильмом «Пугало» про юродивую целительницу. В 2021 на Варшавском международном кинофестивале его картина «Ыт» была удостоена специального приза.

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