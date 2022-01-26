Якутскую драму «Ыт» покажут онлайн

Фильм о деревенской жизни с ее страстями получил две награды на Варшавском международном кинофестивале.

1 февраля в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера фильма с необычным названием «Ыт».

Это якутская драма, объединяющая в себе семь деревенских историй в разных жанрах. В одной подросток берет без спроса отцовское ружье. В другой отец узнает, что сын неожиданно привез в дом невесту, и устраивает скандал. Героям всех семи историй фильма предстоит столкнуться со сложным выбором в условиях риска и неопределенности. И, конечно же, найти свои нравственные ориентиры.

Ранее картина была отмечена на 37-м Варшавском международном кинофестивале и получила там две награды. Авторами и режиссерами фильма выступили не раз отмеченные кинонаградами якутские постановщики Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашев.

«Ыт» снимался в Амгинском улусе Якутии, где кроме 70 актеров были задействованы и местные жители.

Посмотреть эту необычную ленту о жизни соседей в дали от цивилизации можно будет в онлайн-кинотеатре Kion с 1 февраля.

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