«Пугало» очаровало: подведены итоги «Кинотавра-2020»

Якутский фильм «Пугало» одержал победу на ежегодном кинофестивале в Сочи. Об этом сообщил председатель жюри «Кинотавра» Борис Хлебников.

Кинолента режиссера Дмитрия Давыдова повествует о деревенской юродивой, которая способна исцелять людей ценой своих жизненных сил. Исполнительница главной роли фильма «Пугало» Валентина Романова-Чыскыырай была награждена призом за лучшую женскую роль.

А вот номинация «Лучшая мужская роль» досталась Владимиру Онохову. Кинокартина «Китобой» Филиппа Юрьева , в котром сыграл актер, получила еще два приза: диплом Гильдии кинокритиков и киноведов, а также номинацию «Лучшая режиссура».

Отметим, что приз за лучший дебют достался картине «Маша» режиссера Анастасии Пальчиковой. Среди фильмов короткого метра жюри выделило «Серу» Ланы Влади. Нужно сказать, что режиссерами короткометражек на фестивале выступали преимущественно девушки.

Что касается операторской работы, тут лучшим был признан фильм «Трое» Анны Меликян. А вот лента «Конференция» режиссера Ивана И. Твердовского была отмечена призом за лучший сценарий.

Не забыло жюри и о тех, кто отвечает за музыкальное сопровождение кинофильмов. Так, специальный диплом им. М. Таривердиева «За музыкальное решение фильма» получила группа OQJAV за работу в фильме «Человек из Подольска» (реж. Семен Серзин).