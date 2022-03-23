В Москве в кинотеатре покажут концерты Аллы Пугачевой

В одном из московских кинотеатров покажут отреставрированные записи с выступлений певицы Аллы Пугачевой. Показ старых концертов запланирован на 15 апреля — в день рождения артистки. Кстати, в этот день ей исполнится 73 года.

Сама Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и двумя детьми находится в Израиле. Неизвестно, когда они собираются возвращаться в Москву. Сама Алла говорит так:

«Рано радуетесь! Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией! Вернусь — разберемся!» — отмечала исполнительница хита «Миллион алых роз».

К слову, за границей в данное время находится и дочь Примадонны, певица Кристина Орбакайте. Правда, артистка играет в некоторых спектаклях в Москве и периодически прилетает.

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