Режиссер новой «Обители зла» рассказал, чем его фильм отличается от картин с Йовович

Очередной фильм про зомби будет реальным ужастиком, а не боевиком с эффектной красоткой в главной роли.

В Сети появились первые кадры из фильма-перезапуска франшизы «Обитель зла», который называется Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Как уже сообщала Teleprogramma.pro, новый режиссер Йоханнес Робертс снял картину, близкую по сюжету к культовой видеоигре про зомби. В его творении не будет Миллы Йовович, но это далеко не единственное отличие от предыдущих шести фильмов, запущенных Полом Андерсоном в начале 2000-х.

«Речь идет о возвращении к сюжету игр и создании фильма, который является скорее хоррором, нежели чем-то вроде научно-фантастического боевика, как в предыдущих частях. На меня особенно сильно повлиял ремейк второй игры, и я действительно хотел передать ее атмосферу, — цитирует Робертса издание IGN. — Предыдущие фильмы были очень яркими и блестящими, тогда как этот — темный и грязный, полностью снятый ночью. Постоянно идет дождь, и город окутан туманом…»

Режиссер признался, что вдохновлялся так же фильмами «Изгоняющий дьявола», «А теперь не смотри», «Сияние» и «Нападение на 13-й участок». Его Раккун-Сити, в котором начнется зомби-апокалипсис — это не высокотехнологичный мегаполис, а обветшалый город-призрак. Создатели фильма работали рука об руку с компанией Capcom, выпустившей компьютерную игру, и даже получили от нее точные чертежи зданий, в который происходит сюжет. Даже картины на стенах соответствуют первоисточнику. Но главная сила нового фильма все-таки заключается в актерах.

«Еще одно отличие этого фильма от предыдущих — это ансамбль, в котором каждый из героев имеет огромное значение для сюжета. Это не просто косплей, где у актеров такие же точно волосы и костюмы, как у персонажей игры, — говорит режиссер. — Я часто думаю, что в киноадаптациях игр одним из больших недостатков является то, что актеры визуально выглядят как персонажи — прическа и одежда идентичны, — но не пытаются показать зрителям, что фильм лучше, чем игра. Что здесь действительно можно создать трехмерного героя, с которым легко себя ассоциировать и поверить в него».

Добавим, что зрители сразу увидят на экране культовых персонажей игры: Криса и Клэр Редфилд, Леона, Джилл Валентайн и Альберта Вескера. Их играют Кая Скоделарио («Бегущий в лабиринте», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), Робби Амелл (хоррор-франшиза «Няня»), Эван Джогиа («Zомбилэнд: Контрольный выстрел»), Ханна Джон-Кеймен («Первому игроку приготовиться», «Человек-муравей и Оса») и Том Хоппер («Игра престолов», «Академия Амбрелла»). На первых кадрах, опубликованных вместе с интервью режиссера, как раз можно увидеть их в образах героев «Обители зла».

Ожидается, что премьера нового фильма состоится в конце ноябре 2021 года.

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