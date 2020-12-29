И снова зомби: завершены съемки перезапуска «Обители зла»

В новом фильме не будет Миллы Йовович, зато сюжет станет ближе к оригинальной игре.

Кинокомпания Sony Pictures сообщила в Twitter, что съемки фильма-перезапуска франшизы «Обитель зла» (Resident Evil) завершены. За этот проект отвечает уже не Пол Андерсон, который снял шесть блокбастеров про зомби со своей женой Миллой Йовович в главной роли, а британский режиссер Йоханнес Робертс, специализирующийся на ужасах. Ранее он снял хорроры «Синяя бездна», «По ту сторону двери» и «Незнакомцы: Жестокие игры».

That’s a wrap in Raccoon City. 🎬

diREcted by Johannes Roberts pic.twitter.com/q5mmQxjFQo — Sony Pictures (@SonyPictures) December 28, 2020

Известно, что новый постановщик хочет снять картину, более близкую к сюжету культовой компьютерной игры, нежели у его предшественника. Вместо красотки Элис, сыгранной Йовович, на экране появятся Крис и Клэр Редфилд, Джилл Валентайн и другие персонажи игры. В актерский состав приглашены Кая Скоделарио («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки») и Ханна Джон-Кеймен («Человек-муравей и Оса»).

Сюжет снова перенесет зрителей в городок Раккун-Сити, где произошла утечка вируса, превращающего людей в зомби. Выход картины намечен на сентябрь 2021 года. Добавим, что компания Netflix так же готовит сериал по вселенной «Обители зла».

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